2018-10-16T09:58:29+03:00
Спорт

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов проиграл турнир своему белорусскому сопернику в Китае

Он провел все три раунда, но титул отдали партнеру по рингу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский кикбоксер Владислав Туйнов проиграл турнир своему белорусскому сопернику в КитаеОрловский кикбоксер Владислав Туйнов проиграл турнир своему белорусскому сопернику в Китае
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В воскресенье, 14 октября, орловский кикбоксер Владислав Туйнов встретился со своим партнером по рингу белорусом Денисом Зуевым на турнире в Китае.

Владислав провел все три раунда на мировом гран-при «Kunlun Fight». Однако компетентное жюри сочло отдать победу его сопернику из Беларуси.

В рамках все турнира орловский кикбоксер уверенно одержал три победы. Д титула чемпиона мира по версии «Kunlun Fight» ему оставалось совсем немного. Сейчас за плечами спортсмена 42 боя. 39 раз он одерживал победу, трижды был поражен.

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