2018-10-15T19:27:17+03:00
Общество

На Орловщине ужесточат контроль над общественным транспортом

План дополнительных проверок разрабатывает УГИБДД
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине ужесточат контроль над общественным транспортомНа Орловщине ужесточат контроль над общественным транспортомФото: Архив "КП"
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На Орловщине ужесточат контроль над работой общественного транспорта. Об этом резюмировали сегодня, 15 октября, чиновники на заседании облправительства.

На собрании подчеркнули, что в этом году в области было проведено более ста выездных мероприятий на предмет общественного транспорта. Особое внимание при этом уделялось наличию документов, которые дают разрешение на осуществление перевозок, соблюдению расписания движения, а также техническому состоянию транспортных средств. Кроме того, за выявленные нарушения перевозчики были оштрафованы на сумму более 1 миллиона рублей.

Сейчас представители орловской Госавтоинспекции прорабатывают план дополнительных контрольных проверок общественного транспорта, в связи со случившейся недавно трагедией на остановке «Дворец спорта» в Орле. Орловцев будут информировать о правилах дорожного движения, контролировать соблюдение перевозчиком правил посадки и высадки пассажиров. Также сотрудники УГИБДД проведут ряд профилактических рейдов.

Кроме того, в планах на текущий год обследовать маршруты, выявить основные транспортные пересадочные узлы, пиковые нагрузки.

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