Под Орлом водитель на «Фольксваген» не рассчитал маневр и счесал УАЗ
В воскресенье днем, 14 октября, 46-летний водитель на иномарке «Фольксваген» устроил ДТП на автодороге М-2 «Крым». Легковушка двигалась со стороны Орла в направлении Москвы.
В районе 339 километра трассы при обгоне УАЗа водитель не выдержал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего произошло столкновение.
- Из-за аварии водитель и пассажир УАЗ получили травмы. На месте им была оказана разовая медицинская помощь, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы. Погибших нет.
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»