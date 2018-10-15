2018-10-15T19:16:12+03:00
Происшествия

Под Орлом водитель на «Фольксваген» не рассчитал маневр и счесал УАЗ

Два человека получили травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом водитель на «Фольксваген» не рассчитал маневр и счесал УАЗПод Орлом водитель на «Фольксваген» не рассчитал маневр и счесал УАЗФото: Архив "КП"
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В воскресенье днем, 14 октября, 46-летний водитель на иномарке «Фольксваген» устроил ДТП на автодороге М-2 «Крым». Легковушка двигалась со стороны Орла в направлении Москвы.

В районе 339 километра трассы при обгоне УАЗа водитель не выдержал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего произошло столкновение.

- Из-за аварии водитель и пассажир УАЗ получили травмы. На месте им была оказана разовая медицинская помощь, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы. Погибших нет.

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