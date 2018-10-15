Орловец получит компенсацию морального вреда за некачественный товар

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-15T15:06:37+03:00

Возвращать свои деньги за плохую покупку горожанину пришлось через суд

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Орловец получит компенсацию морального вреда за покупку некачественного товара. Предприниматель отказался добровольно вернуть деньги за плохую покупку, свои права покупателю пришлось отстаивать в суде.

Орловец обратился в регуправление Роспотребнадзора, где пожаловался на недобросовестного продавца и обрисовал ситуацию с отказом в возврате денег. После чего было подано заявление в защиту потребителя в мировой суд областного центра.

- Стороны заключили мировое соглашение, по которому индивидуальный предприниматель обязуется выплатить потребителю денежные средства в размере 25 000 рублей, из них 18990 рублей за товар ненадлежащего качества, 5010 рублей – неустойка, и компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Для получения консультаций и оказания практической помощи по вопросам судебной защиты, потребители могут обратиться в Управление ведомства по адресу г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2, тел. 8 (4862) 41–52–52, 42-26-59.