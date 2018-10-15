2018-10-15T14:57:35+03:00
Общество

Трехдневный фестиваль «Эпоха династий» стартует в Орле 19 октября

Орловцев ждут танцевальные мастер-классы, выставки и долгожданный бал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Трехдневный фестиваль «Эпоха династий» стартует в Орле 19 октябряТрехдневный фестиваль «Эпоха династий» стартует в Орле 19 октябряФото: Архив "КП"
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19 октября в Орле стартует фестиваль «Эпоха династий». Он пройдет в течении трех дней. В этом году все мероприятия фестиваля посвящены большому юбилею великого писателя-орловца Ивана Тургенева.

В пятницу всех гостей фестиваля ждут выставки и мастер-классы. Так, в полдень откроется экспозиция «Герои Шипки». Она составлена в честь 140-летия окончания Русско-турецкой войны 1877-78годов и памяти 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка. С 7-ми вечера пройдут мастер-классы от руководителей Ассоциации исторического и социального танца с французским фигурным вальсом и с ведением дамы кавалером.

В субботу фестиваль продолжат мастер класс по кадрили. Он начнется в 9 утра. В этот же день свою работу начнет «Музей на ладони». А вечером пары закружатся в «Губернском балу в городе О». Продолжит фестиваль Первый открытый Чемпионат Орловской области по историческим танцам.

В заключительный день, в воскресенье 21 октября, пройдет мастер-класс по бальным прическам середины 19 века. С 4-х часов и до позднего вечера вальс увлечет пар на долгожданном Балу «Эпоха Династий».

Все мастер-классы и чемпионат будут проходить в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева, «Губернский бал в городе О.» - в драматическом театре, Бал "Эпоха Династий" - в Корпусе №11 ОГУ имени Тургенева.

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