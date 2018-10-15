2018-10-15T14:42:39+03:00
Происшествия

На Московской улице в Орле семь машин "догнали" друг друга

Водители не выдержали дистанцию между автомобилями
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле на Московской улице семь машин "догнали" друг друга. Водители автомобилей не выдержали дистанцию между впереди идущим транспортом.

Авария случилась вечером воскресенья, 14 октября, неподалеку от завода «Текмаш». Сразу семь автомобилей стали жертвами невнимательного отношения водителей к правилам дорожного движения. Серьезных повреждений машины не получили, также обошлось без вреда для здоровья водителей и пассажиров. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.

Московская улица в Орле уже стала местом, где «паровозики» из машин – не редкость. Только в прошлую пятницу здесь столкнулись четыре легковушки. Тогда водитель одной из них получил травмы.

- Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 49 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшим, в результате 8 человек получили телесные повреждения, погибших нет, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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