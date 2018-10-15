2018-10-15T13:29:10+03:00
Происшествия

ДТП на орловской трассе: опрокинулась легковушка

Травмы получили трое
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Поздно вечером в субботу, 13 октября, в районе 2 километра автодороги «Сосково-Мураевка» произошло ДТП. 36-летний водитель «Ваз 2112» не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Машина опрокинулась.

- В результате аварии водитель и пассажиры 35-ти и 22-х лет получили травмы. На карете скорой помощи их доставили в ООКБ города Орла, - сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы. Погибших нет.

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