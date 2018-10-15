Под Орлом «Ваз» врезался в припаркованную фуру

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-15T13:19:21+03:00

Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован

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Сегодня ранним утром, 15 октября, на трассе М-2 «Крым» в районе 382 километра произошло ДТП. 23-летний водитель «ВАЗ-2111» врезался в припаркованную фуру «Рено Магнум» с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель автомобиля Ваз получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в отделение нейрохирургии, - сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы. Погибших нет.