Под Орлом «Ваз» врезался в припаркованную фуру
Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Сегодня ранним утром, 15 октября, на трассе М-2 «Крым» в районе 382 километра произошло ДТП. 23-летний водитель «ВАЗ-2111» врезался в припаркованную фуру «Рено Магнум» с полуприцепом.
- В результате ДТП водитель автомобиля Ваз получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в отделение нейрохирургии, - сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции.
Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы. Погибших нет.
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