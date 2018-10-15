В рейдах по пьяным водителям полицейские выявили 13 нарушителей

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-15T12:44:38+03:00

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За минувшие выходные 13-14 октября, сотрудники Орлвоской Госавтоинспекции в рейдах по нетрезвым водителям выявили 13 нарушителей. Трое из них отказались пройти медицинское освидетельствование.

- Девять водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, три отказались проходить освидетельствование, один водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения повторно, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Любителям сесть за руль после рюмки грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.