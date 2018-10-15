Орловский учебный театр «Диагональ» открывает новый сезон

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-15T12:08:55+03:00

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17 октября молодые артисты учебного театра «Диагональ» откроют новый двенадцатый сезон. В честь маленького праздника актеры ОГИК, студенты 3 курса, покажут спектакль «Зина». Постановка написана по мотивам повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон».

Руководила постановкой профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Ольга Князева. Вход для всех желающих будет свободным.

Начало в 16 часов.

Адрес: улица Лескова, 15.