Почти 3 года в тюрьме проведет орловец за продажу чужого телефона
Мужчина получил с него вознаграждение в сумме всего 1200 рублей
Почти 3 года в тюрьме проведет орловец за продажу чужого телефонаФото: Архив "КП"
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Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина наказал сам себя за продажу чужого имущества, заведомо зная, что оно было украдено.
Речь идет о сотовом телефоне, который орловцу передали. Гаджет был украден. Мужчина продал его за 1200 рублей.
Ранее мужчина уже обвинялся в ряде преступлений. С учетом предыдущих приговоров, суд наказал орловца лишением свободы в колонии-поселении на 2 года и 9 месяцев.
- Телефон был возращен собственнику. Приговор вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Орловской области.