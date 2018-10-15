СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-15T11:12:50+03:00

Почти 3 года в тюрьме проведет орловец за продажу чужого телефона Фото: Архив "КП"

Мужчина получил с него вознаграждение в сумме всего 1200 рублей

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Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина наказал сам себя за продажу чужого имущества, заведомо зная, что оно было украдено.

Речь идет о сотовом телефоне, который орловцу передали. Гаджет был украден. Мужчина продал его за 1200 рублей.

Ранее мужчина уже обвинялся в ряде преступлений. С учетом предыдущих приговоров, суд наказал орловца лишением свободы в колонии-поселении на 2 года и 9 месяцев.

- Телефон был возращен собственнику. Приговор вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Орловской области.