2018-10-15T11:10:37+03:00
Происшествия

На орловской трассе «ВАЗ» и «Мазда» оказались в кювете

Водитель отечественной легковушки получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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На орловской трассе «ВАЗ» и «Мазда» оказались в кювете. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получила травмы.

Авария произошла на трассе «Орел-Калуга» в минувшую субботу, 13 октября, около 9-ти часов утра. 67-летний водитель ехал за рулем иномарки «Фольксваген» в сторону Калуги со стороны Орла. В какой-то момент его попыталась обогнать еще одна иномарка – «Мазда» - однако водитель первой не пропустил автомобиль. Тогда «Мазда» под управлением 36-летнего водителя столкнулась с отечественной «Пятнадцатой», которая ехала впереди попутно. Из-за столкновения «ВАЗ» и «Мазда» улетели в кювет.

- В 14 часов 50 минут из травм-пункта БСМП имени Боткина поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась водитель автомобиля «ВАЗ», -сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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