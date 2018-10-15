2018-10-15T15:26:00+03:00
Общество

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»

Ставки повышены по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентных пунктов
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В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15 %.

Также запущен промовклад «Рекордный». Вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 года в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 тыс. рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5–7,15 %. Вклад можно открыть как в отделениях, так и в удаленных каналах обслуживания.

Наталья Алымова, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанк:

«Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промовкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года».

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