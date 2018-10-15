2018-10-15T10:17:14+03:00
Происшествия

Два десятка снарядов времен ВОВ обезвредили орловские спасатели

Все они были найдены во Мценском районе области
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Все они были найдены во Мценском районе области

В минувшую субботу, 13 октября, орловские спасатели обезвредили больше двух десятков снарядов времен Великой Отечественной войны. Все они были найдены во Мценском районе области.

Обезвреживанием опасных находок занимались сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы.

- Среди взрывоопасных предметов было шесть минометных мин - калибром 82 и 50 мм, пять гранат Ф-1и четыре гранаты РГД-33, семь взрывателей от артиллерийских снарядов, а также пять патронов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Все эти опасные напоминания о военной времени были уничтожены.

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