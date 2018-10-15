2018-10-15T10:06:03+03:00
Происшествия

Орловцев привлекли к уголовной ответственности за незаконные выплаты

Жители Кромского района перебрались в областной центр, а в Пенсионный фонд не сообщили
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Двоих жителей Орловской области привлекли к уголовной ответственности за незаконное получение выплат. Жители Кромского района перебрались в областной центр, а Пенсионный фонд об этом не уведомили и продолжили получать пособие, положенное по прописке.

Дела в отношении мужчин были возбуждены по статье уголовного кодекса России «Мошенничество при получении выплат». Каждый из подозреваемых незаконно получил по 7 тысяч рублей.

- По окончанию предварительного расследования дела передали в суд, который признал обоих виновными и назначил наказание в виде штрафа. Также мужчинам предстоит возместить причиненный Пенсионному Фонду РФ ущерб, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В этом году подобных дел в суд направлено пять, еще три находятся в производстве.

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