В городе Мценске пожарные тушили элеватор

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-15T09:48:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Мценске Орловской области пожарные потушили элеватор. По предварительным данным, причиной возгорания семян подсолнечника стало их трение при транспортировке.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в минувшее воскресенье, 14 октября, в начале двенадцатого часа ночи. На место прибыли пожарные. Как оказалось, на территории элеватора вспыхнули находящиеся в специальной емкости для транспортировки - нории - семена подсолнечника. К половине первого ночи возгорание ликвидировали, 50 килограмм семян сгорели, сама нория закоптилась по всей площади.

- Предполагаемая причина пожара трение семян в нории при транспортировке. От огня спасено 1500 кг семян подсолнечника. Размер ущерба устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.