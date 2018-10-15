2018-10-15T09:48:49+03:00
Происшествия

В городе Мценске пожарные тушили элеватор

По предварительным данным, семена подсолнечника загорелись от трения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В городе Мценске Орловской области пожарные потушили элеватор. По предварительным данным, причиной возгорания семян подсолнечника стало их трение при транспортировке.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в минувшее воскресенье, 14 октября, в начале двенадцатого часа ночи. На место прибыли пожарные. Как оказалось, на территории элеватора вспыхнули находящиеся в специальной емкости для транспортировки - нории - семена подсолнечника. К половине первого ночи возгорание ликвидировали, 50 килограмм семян сгорели, сама нория закоптилась по всей площади.

- Предполагаемая причина пожара трение семян в нории при транспортировке. От огня спасено 1500 кг семян подсолнечника. Размер ущерба устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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