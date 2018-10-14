СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-14T12:22:59+03:00

По прогнозу синоптиков, воздух разогреется до +18 градусов

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Грядущая рабочая неделя порадует орловцев теплом и солнцем. По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, воздух разогреется до +18 градусов.

Так, в понедельник, 15 октября, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров покажут от +6 до +18 градусов выше нуля, ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник, 16 числа, метеорологи снова не прогнозируют дождя, горожан порадует солнце и температура от +5 до +17 градусов. Ветер западный, скорость 2 м/с.

17 октября, в среду, столбики термометров достигнут отметки в +18 градусов в дневные часы, облачность переменная, осадков не предвидится, ветер северо-западный 1 м/с.

В четверг и пятницу 18-19 октября, переменная облачность, дождя не ожидается, ветер южный со скоростью 2 м/с, а температура воздуха от +5 ночью до +16 градусов днем.