Грядущая рабочая неделя порадует орловцев теплом и солнцем
Грядущая рабочая неделя порадует орловцев теплом и солнцем. По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, воздух разогреется до +18 градусов.
Так, в понедельник, 15 октября, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров покажут от +6 до +18 градусов выше нуля, ветер северо-западный 3 м/с.
Во вторник, 16 числа, метеорологи снова не прогнозируют дождя, горожан порадует солнце и температура от +5 до +17 градусов. Ветер западный, скорость 2 м/с.
17 октября, в среду, столбики термометров достигнут отметки в +18 градусов в дневные часы, облачность переменная, осадков не предвидится, ветер северо-западный 1 м/с.
В четверг и пятницу 18-19 октября, переменная облачность, дождя не ожидается, ветер южный со скоростью 2 м/с, а температура воздуха от +5 ночью до +16 градусов днем.