Ночью на улице Маринченко в Орле горела квартира

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-13T07:49:14+03:00

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Вчера вечером, 12 октября, в Орле на улице Маринченко в доме № 4 загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасателей около 21:19.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул из-за баловства спичками. В этот момент дома находились дети. Их родители уехали за продуктами в магазин.

На месте пожара работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.