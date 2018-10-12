2018-10-12T20:26:37+03:00
Происшествия

Найдя коробку с патронами и оставив ее себе, орловец попал на статью

Мужчина 9 месяцев проведет в тюрьме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Найдя коробку с патронами и оставив ее себе, орловец попал на статьюНайдя коробку с патронами и оставив ее себе, орловец попал на статьюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Обвинительный приговор местному жителю вынес Новодеревеньковский районный суд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт боеприпасов.

При выполнении строительных работ орловец нашел коробку, внутри которой лежало 50 патронов. Мужчина решил оставить ее себе и незаконно хранил ее на стройке, затем перевез и отдал своему приятелю.

По решению суда за такое преступление мужчине грозит наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24