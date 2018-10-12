12 Окт. 20:26 2018-10-12T20:26:37+03:00

Найдя коробку с патронами и оставив ее себе, орловец попал на статью Фото: Архив "КП"

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Обвинительный приговор местному жителю вынес Новодеревеньковский районный суд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт боеприпасов.

При выполнении строительных работ орловец нашел коробку, внутри которой лежало 50 патронов. Мужчина решил оставить ее себе и незаконно хранил ее на стройке, затем перевез и отдал своему приятелю.

По решению суда за такое преступление мужчине грозит наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.