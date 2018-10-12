Аварийный Синицын мост в Болхове реконструируют к 1 ноября
В городе Болхове Орловской области продолжаются работы по реконструкции Синицына моста, который был построен еще в начале прошлого столетия. До сегодняшнего дня он состоял из двух кирпичных арок: под одной протекала река Болховка, другая − служила его основой.
Мост был некой соединяющей центральных улиц Болхова с поликлиникой и детским садом. Но в прошлом году он был серьезно поврежден сточными водами. Из-за этого мост признали аварийным. Движение через него перекрыли.
Строительные работы здесь начались в рамках губернаторской Концепции социально-экономического развития Болховского района на 2018 год. Из регионального Дорожного фонда специально на ремонт моста выделили 4,8 миллионов рублей.
Работы планировалась завершить еще в сентябре текущего года. Однако из-за повышенной сложности ремонта сроки сдвинулись. По новым расчетам реконструкция Синицына моста завершится к 1 ноября.
За ходом работ будет следить Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.