Орловский инвалид добился возмещения средств на лекарства

12 Окт. 20:03 2018-10-12T20:03:30+03:00

Они были выписаны за счет бюджета, но так и не предоставлены

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Жительнице Северного района Орла за восстановлением ее прав на бесплатные лекарства пришлось обратиться в прокуратуру. Женщина рассказала, что является инвалидом 3-ей группы. За счет бюджета ей был выписан препарат, который по медицинской карте не может быть заменен или отменен. В результате человек был вынужден приобретать лекарственный препарат самостоятельно.

После обращения прокуратура провела проверку и направила в суд исковое заявление. По решению суда, Департамент здравоохранения Орловской области выплатил женщине-инвалиду 172 тысячи рублей, затраченных ею на приобретение лекарственного препарата.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле.