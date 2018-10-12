На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
Один из участников ДТП госпитализирован
Фото: архив "КП"
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На трассе под Орлом сегодня днем, 12 октября, столкнулись два автомобиля. «Рено» и «Заз» не поделили дорогу на участке трассы «М2 Крым».
-Предварительно установлено, что 37-летний водитель транспортного средства «Рено» допустил столкновение с автомобилем «Заз», которым управлял 42-летний водитель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате происшествия в больнице оказался мужчина, управлявший «Рено», он получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.