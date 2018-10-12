СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-12T16:17:33+03:00

С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту Фото: Архив "КП"

Там будет идти ремонт асфальта на деформационных швах

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С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту в створе улицы Герцена и улицы 60-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На мосту будет вестись ремонт асфальта на всех деформационных швах.

Напомним, ранее власти заключили муниципальный контракт на ремонт Герценского моста. Его выполнит компания «ОрелДорМост». Согласно контракту, подрядчик обязуется закончить работы к 20 ноября.

Ограничение движения для автотранспорта будет временным. Водителям придется потерпеть до 10 декабря.