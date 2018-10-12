2018-10-12T16:17:33+03:00
Общество

С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту

Там будет идти ремонт асфальта на деформационных швах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мостуС 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мостуФото: Архив "КП"
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С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту в створе улицы Герцена и улицы 60-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На мосту будет вестись ремонт асфальта на всех деформационных швах.

Напомним, ранее власти заключили муниципальный контракт на ремонт Герценского моста. Его выполнит компания «ОрелДорМост». Согласно контракту, подрядчик обязуется закончить работы к 20 ноября.

Ограничение движения для автотранспорта будет временным. Водителям придется потерпеть до 10 декабря.

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