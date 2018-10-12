Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-12T16:19:14+03:00

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В это воскресенье, 14 октября, орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения. В этом году популярному конному клубу исполняется пять лет.

В свой день рождения сотрудники конного двора приготовят для орловцев настоящий сюрприз. Праздник обещает быть масштабным. В программе организаторы заявили конные выступления, экскурсии, катание на лошадях, полосу препятствий.

В этот день вход на территорию конного клуба будет свободным для вех желающих.

Начало праздника в 11 утра.

Адрес: Орловская область, Орловский район, деревня Вязки.