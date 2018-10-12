На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня, 12 октября, в первой половине дня в Кромском районе легковая иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовой «Газелью». Женщина-водитель легковушки погибла на месте ДТП,
Происшествие случилось примерно в половине двенадцатого утра на трассе «М2 –Крым». По предварительным данным, 36-летняя водитель «Мазды» вылетела на встречную полосу.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» скончалась на месте происшествия, а ее 16-летний пассажир после оказания первой медицинской помощи направлен в орловскую ОДКБ, - сообщили Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Водитель «Газели» также получил телесные повреждения и доставлен в Кромскую районную больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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