2018-10-12T14:28:08+03:00
Общество

Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи

Их посадили в сквере у памятника Героям-комсомольцам и около главного корпуса ОГУ имени Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта областного правительстваФото с сайта областного правительства
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В этом году в честь 200-летнего юбилея писателя Ивана Тургенева в орловских парках и скверах разбили памятные дубовые аллеи. Таким проектом совместно занялись областное отделение Всероссийского общества охраны природы и орловский аграрный университет.

Еще весной студенты-волонтеры заложили дубовые аллеи в сквере Дворянское гнездо и на Тургеневском бережке. Сейчас, в октябре, молодые деревья осматривают, не принявшиеся саженцы пересаживают.

Сегодня, 12 октября, работы с деревьями продолжились. На этот раз саженцам было уделено должное внимание в сквере у памятника Героям-комсомольцам и около главного корпуса ОГУ имени Тургенева.

Напомним, всего в честь юбилея Ивана Тургенева в Орле посажено 300 дубов. За аллеями организован должный уход.

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