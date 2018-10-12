Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-12T14:28:08+03:00

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В Орле женщину-водителя, которая сбила на троллейбусе людей, не будут заключать под стражу. Суд отказал в избрании такой меры пресечения.

Такое решение было принято сегодня, 12 октября, Советским районным судом города Орла. Напомним, ранее следствие ходатайствовало о заключении под стражу водителя.

- Принимая решение, суд учел, что водитель к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности не привлекалась, в том числе за правонарушения в области дорожного движения, характеризуется положительно, - сообщили «КП» в пресс-службе Советского районного суда г. Орла.

В настоящее время постановление в законную силу не вступило.

«КП» следит за ситуацией.