Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
В Орле женщину-водителя, которая сбила на троллейбусе людей, не будут заключать под стражу. Суд отказал в избрании такой меры пресечения.
Такое решение было принято сегодня, 12 октября, Советским районным судом города Орла. Напомним, ранее следствие ходатайствовало о заключении под стражу водителя.
- Принимая решение, суд учел, что водитель к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности не привлекалась, в том числе за правонарушения в области дорожного движения, характеризуется положительно, - сообщили «КП» в пресс-службе Советского районного суда г. Орла.
В настоящее время постановление в законную силу не вступило.
«КП» следит за ситуацией.