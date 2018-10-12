За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-12T14:16:44+03:00

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В рамках карты «Генеральная уборка» на Орловщине удалось убрать 100 несанкционированных свалок. Итоги двухгодового существования проекта подвели орловские активисты ОНФ.

Так, в 2017 году убрали масштабная свалка нелегального полигона бытовых отходов в деревне Нижняя Лужна Орловского района. Тогда площадь свалки составляла более 200 соток. Хороших результатов удалось добиться и в Неполодском сельском поселении. Там силами активистов убрали свалку деревьев у дороги. В мае этого года была убрана свалка площадью один гектар в Мценском районе Орловской области.

- Все сигналы, поступающие на карту свалок, активисты направляют в органы власти. Мы призываем граждан активнее участвовать в работе проекта и сообщать о незаконных мусорных объектах, так как это поможет нам сделать наш регион, нашу страну чище, улучшить экологическую обстановку не только для себя, но и для будущих поколений, - рассказали в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

В общей сложности орловцы оставили на карте 206 обращений.