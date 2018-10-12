За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
В рамках карты «Генеральная уборка» на Орловщине удалось убрать 100 несанкционированных свалок. Итоги двухгодового существования проекта подвели орловские активисты ОНФ.
Так, в 2017 году убрали масштабная свалка нелегального полигона бытовых отходов в деревне Нижняя Лужна Орловского района. Тогда площадь свалки составляла более 200 соток. Хороших результатов удалось добиться и в Неполодском сельском поселении. Там силами активистов убрали свалку деревьев у дороги. В мае этого года была убрана свалка площадью один гектар в Мценском районе Орловской области.
- Все сигналы, поступающие на карту свалок, активисты направляют в органы власти. Мы призываем граждан активнее участвовать в работе проекта и сообщать о незаконных мусорных объектах, так как это поможет нам сделать наш регион, нашу страну чище, улучшить экологическую обстановку не только для себя, но и для будущих поколений, - рассказали в пресс-службе ОНФ по Орловской области.
В общей сложности орловцы оставили на карте 206 обращений.