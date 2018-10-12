На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Госпитализировали 19-летнюю пассажирку
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП с опрокидыванием автомобиля «Ваз-11113» произошло вчера поздно вечером, 11 октября. На 8-м километре автодороги «Хотынец-Жудре-Большое Юрьево-Алехино» водитель не справилась с рулевым управлением. Машина перевернулась в левый кювет по ходу движения.
- В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка автомобиля. С травмами ее госпитализировали, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.
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