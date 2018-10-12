Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-12T13:50:50+03:00

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Вчера вечером, 11 октября, на автодороге М-2 «Крым» столкнулись «Ваз» и «Камаз». ДТП произошло по вине 45-летнего водителя легковушки. В районе 333 километра трассы мужчина не выдержал безопасную дистанцию. Автомобиль влетел в «Камаз» с прицепом.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в ЦРБ города Мценска. Мужчина госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловского области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.