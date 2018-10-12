Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
Яблочный флешмоб для орловчан проведет театр «Свободное пространство». Необычное мероприятие пройдет 18 октября перед началом спектакля «Люди Ламанчи». Зрители смогут не только напрямую пообщаться с артистами театра, но и предоставить им на суд свои лучшие произведения кулинарного искусства.
- В этот вечер в большой фруктовой компании мы вспомним лето, вдыхая ароматы молодости и вкушая сладкие плоды мудрости, жизни и любви. Пироги, пирожки, печенье, варенье, джем, повидло, компоты – все таланты оценят актеры. Приз самому-самому фруктовому рецепту гарантирован, - рассказали «КП» в театре «Свободное пространство».
Начало флешмоба в 18:30.