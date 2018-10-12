Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-12T12:12:01+03:00

Кулинарные шедевры можно будет принести с собой и получить от артистов приз

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Яблочный флешмоб для орловчан проведет театр «Свободное пространство». Необычное мероприятие пройдет 18 октября перед началом спектакля «Люди Ламанчи». Зрители смогут не только напрямую пообщаться с артистами театра, но и предоставить им на суд свои лучшие произведения кулинарного искусства.

- В этот вечер в большой фруктовой компании мы вспомним лето, вдыхая ароматы молодости и вкушая сладкие плоды мудрости, жизни и любви. Пироги, пирожки, печенье, варенье, джем, повидло, компоты – все таланты оценят актеры. Приз самому-самому фруктовому рецепту гарантирован, - рассказали «КП» в театре «Свободное пространство».

Начало флешмоба в 18:30.