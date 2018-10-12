В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-12T12:03:36+03:00

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В Покровском районе Орловской области мужчина украл продукты из сельской торговой точки. В магазин он проник через окно – отжав решетку.

О том, что произошла кража, в местный отдел полиции сообщила сотрудница магазина. Стражи порядка опросили свидетелей и под подозрение попал местный 25-летний парень.

- В беседе с сотрудниками ОМВД он признался в совершении кражи. Часть похищенных продуктов полицейские изъяли из подвала, принадлежащего подозреваемому, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь воришке придется отвечать за кражу перед законом: в отношении него возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.