2018-10-12T12:02:02+03:00
Общество

Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде

Соревнование для школьников пройдет в 14-ый раз
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиадеЮные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиадеФото: Архив "КП"
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Стартовала регистрация на участие во Всероссийской олимпиаде школьников по финансовым знаниям. Проверить свои силы юные орловцы смогут в финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

Такая олимпиада проводится в России уже в 14-й раз. Участникам предстоит пройти три этапа. До 1 ноября нужно зарегистрироваться на сайте: www.fin-olimp.ru для участия в заочном конкурсе. Он будет представлять собой онлайн-тестирование, по результатам которого победителям будет предложено написать творческое эссе. Лучшие авторы выйдут в финал. Он пройдет в марте 2019 года в очной форме.

Победители и призеры олимпиады смогут рассчитывать на льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны.

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