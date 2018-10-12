В Мценске мотоциклист врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-12T11:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 октября, в Орловской области произошло очередное ДТП с участием двухколесного транспорта. В городе Мценске 22-летний мотоциклист врезался в легковушку.

Авария произошла около пяти часов вечера. Парень за рулем мотоцикла марки «Кавасаки» ехал по улицей Тургенева районного центре, впереди двигалась легковая иномарка «Хендаи». В какой-то момент молодой человек не рассчитал расстояние до автомобиля.

- Водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил с ним столкновение. В результате ДТП он получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.