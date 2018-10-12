Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Успеть сделать это необходимо до 15 октября
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Работа по демонтажу незаконно установленных металлических гаражей в Орле продолжается. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Собственникам 10-ти гаражей в Советском районе представители территориального управления предлагают самостоятельно убрать конструкции. Речь идет о постройках в районе дома № 193 по улице Комсомольской. Демонтировать их нужно до 15 октября. В противном случае сносом займется подрядчик.
Напомним, при сносе вместе с полицейскими гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18