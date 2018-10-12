2018-10-12T09:50:38+03:00
Общество

Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные

Бабье лето в регионе продолжается
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные. По прогнозу синоптиков, бабье лето в регионе продолжается.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу ,13 октября, облачность в Орле переменная, преимущественно ясно. Температура воздуха в ночные и утренние часы от +3 градусов, днем разогреется до +16. Осадков не ожидается, ветер северо-западный 3м/с.

В воскресенье, 14 числа, погода продолжит радовать жителей области осенним солнцем. Столбики термометров покажут от +4 ночью до +15 градусов днем, дождя не предвидится, облачность переменная. Ветер сменит направление на южное скорость – всего 1 м/с.

По предварительным прогнозам метеорологов, солнечная, сухая и достаточно теплая погода сохранится и на следующей неделе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет