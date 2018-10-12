СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-12T09:50:38+03:00

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Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные. По прогнозу синоптиков, бабье лето в регионе продолжается.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу ,13 октября, облачность в Орле переменная, преимущественно ясно. Температура воздуха в ночные и утренние часы от +3 градусов, днем разогреется до +16. Осадков не ожидается, ветер северо-западный 3м/с.

В воскресенье, 14 числа, погода продолжит радовать жителей области осенним солнцем. Столбики термометров покажут от +4 ночью до +15 градусов днем, дождя не предвидится, облачность переменная. Ветер сменит направление на южное скорость – всего 1 м/с.

По предварительным прогнозам метеорологов, солнечная, сухая и достаточно теплая погода сохранится и на следующей неделе.