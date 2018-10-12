2018-10-12T09:42:21+03:00
Общество

В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка

В церемонии открытия выставки примут участие потомки его чинов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле 350-летие формирования 17-го гусарского Черниговского полка отметят открытием выставки. Экспозицию под названием «Пять против тридцати» разместят 13 октября в Орловском краеведческом музее.

Напомним, полк является одной из старейших частей в Русской Императорской армии. С 1896 по 1914 годы его история неразрывно связана с Орлом, откуда полк отправлялся на поля сражений русско-японской и Первой мировой войны.

На выставке представят подлинные материалы, посвященные истории воинского формирования. В их числе документы, фото, книги, знаки, награды. На торжественную церемонию открытия приглашены потомки чинов Черниговского полка. Она начнется в 10:30.

После торжественной части в 11 утра в музее начнет работу международная конференция «Три века Российской регулярной кавалерии». В ней примут участие историки из Орла, Москвы и Московской области, Петербурга, Рязани, Ельца, Железногорска, Харькова, Праги.

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