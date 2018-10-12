СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-12T09:35:04+03:00

Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину Фото: Архив "КП"

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На днях орловские полицейские во время ночного рейда остановили автомобиль «ВАЗ-21150». Водителю автомобиля выписали административное правонарушение. Однако при проверке документов оказалось, что тот, кто сидел за рулем, владельцем автомобиля не является.

Машину отправили на штрафстоянку и сообщили настоящему владельцу об этом. Хозяин не знал, что его автомобиль пропал.

- По признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ отделом дознания возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Угонщиком оказался 22-летний знакомый владельца авто. Накануне преступления он был у мужчины в гостях. Дождавшись, когда хозяин уснет, тот взял ключ от машины и уехал.

Свою причастность к угону орловец признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.