Как орловцы переименуют улицу Воробьева

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-12T09:08:46+03:00

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На сайте администрации Орла продолжается опрос по переименованию улицы Воробьева в микрорайоне Зареченский. На выбор орловцам предложены два варианта. Один из них - оставить название улицы как есть, другой – переименовать как «улица разведчика Воробьева».

Напомним, прежде с инициативой о переименовании улицы выступил внук Ивана Михайловича Воробьева, участника Великой Отечественной войны, ветерана внешней разведки. Он принимал участие в боевых действиях в составе частей 2-го Украинского фронта, привлекался к реализации крупномасштабной операции НКВД СССР «Березина» по дезинформации немецко-фашистского командования.

Голосование продлится до 4 ноября включительно.