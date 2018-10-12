В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
Возгорание произошло в моторном отсеке
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне в городе Ливны орловские спасатели тушили отечественную легковушку «Лада Калина». Сообщение в пожарную службу поступило ранним утром. Автомобиль загорелся на улице Ленина. К моменту прибытия спасателей в машине горел моторный отсек.
- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек, сгорели два колеса, салон закопчен. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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