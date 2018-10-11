2018-10-11T22:21:13+03:00
Общество

В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами

Речь идет об июньском происшествии, когда "Газель" с пассажирами врезалась в бордюр
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel.sledcom.ruФото: orel.sledcom.ru
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В Орле возбуждено уголовное дело в отношении механика, подозреваемого в выпуске в эксплуатацию маршуртки с техническими неисправностями. Речь идет об июньском ДТП, когда «Газель» с пассажирами влетела в бордюр на Комсомольской улице. О возбуждении дела по ч.1 ст.266 УК РФ сообщили в регуправлении СК. По данным следствия, в январе этого года перевозчиком был заключен контракт на предрейсовый и послерейсовый техосмотр автобусов.

- В июне 2018 года механик отдела контроля качества, допустил выпуск в эксплуатацию технически неисправного маршрутного автобуса. В результате указанного преступного бездействия 19 июня 2018 года данный автобус, ввиду неисправности тормозной системы, совершил наезд на препятствие, что повлекло получение пассажиром автобуса телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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