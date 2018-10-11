Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики

11 Окт. 19:03 2018-10-11T19:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже завтра, 12 октября, в Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки скульптуры и графики «Через тернии к истине». Эта экспозиция - передвижной проект с произведениями трёх московских скульпторов: Сергея Сорокина, Владимира Лепешова и Валентина Иванова.

Творчество всех авторов объединено православной тематикой и глубоко пронизано христианской философией, общим мировоззрением в монументальном искусстве. Всего на выставке будет представлено свыше 40 разномасштабных скульптурных и графических произведений. Главной идеей проекта является проведение серии духовно-просветительских выставок по городам России.

Выставка продлится до 11 ноября.

Открытие экспозиции состоится завтра в 15 часов.

Адрес: улица Октябрьская, 29.