Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Уже завтра, 12 октября, в Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки скульптуры и графики «Через тернии к истине». Эта экспозиция - передвижной проект с произведениями трёх московских скульпторов: Сергея Сорокина, Владимира Лепешова и Валентина Иванова.
Творчество всех авторов объединено православной тематикой и глубоко пронизано христианской философией, общим мировоззрением в монументальном искусстве. Всего на выставке будет представлено свыше 40 разномасштабных скульптурных и графических произведений. Главной идеей проекта является проведение серии духовно-просветительских выставок по городам России.
Выставка продлится до 11 ноября.
Открытие экспозиции состоится завтра в 15 часов.
Адрес: улица Октябрьская, 29.