2018-10-11T19:03:53+03:00
Звезды

Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики

В экспозиции будут представлены произведения московских авторов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графикиЗавтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
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Уже завтра, 12 октября, в Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки скульптуры и графики «Через тернии к истине». Эта экспозиция - передвижной проект с произведениями трёх московских скульпторов: Сергея Сорокина, Владимира Лепешова и Валентина Иванова.

Творчество всех авторов объединено православной тематикой и глубоко пронизано христианской философией, общим мировоззрением в монументальном искусстве. Всего на выставке будет представлено свыше 40 разномасштабных скульптурных и графических произведений. Главной идеей проекта является проведение серии духовно-просветительских выставок по городам России.

Выставка продлится до 11 ноября.

Открытие экспозиции состоится завтра в 15 часов.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

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