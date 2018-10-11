Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований

11 Окт. 18:56 2018-10-11T18:56:02+03:00

Все они уже ранее привлекались к ответственности

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На минувших выходных Росгвардейцы задержали шестерых орловцев за кражу из местной круглосуточной аптеки. Компания из молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет похитили из торгового зала ящик для сбора пожертвований.

Сотрудники вневедомственной охраны после получения приблизительных сведений о преступниках осмотрели ближайшие к аптеке улицы 1-ую Посадскую, 2-ую Посадскую, Мопра, Комсомольскую, Латышских стрелков, Карачевскую. Около полуночи подозрительную группу людей с ящиком заметили на улице Нормандия Неман.

- Компания была задержана. Оказалось, большинство участников группировки ранее уже привлекалось к административной ответственности, а трое – к уголовной, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Шестерых нарушителей передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства.