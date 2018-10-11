2018-10-11T18:43:47+03:00
Общество

В Орловской области проверили качество ремонта дорог

Были найдены небольшие недостатки и выданы рекомендации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Качество ремонтных работ на дорогах Мценского района Орловской области проверила специальная выездная комиссия. Обследование касалось тех участков, которые были отремонтированы в текущем году.

Например, ремонтом дорог в деревне Толмачево занималась «Дорожная служба». Протяженность ремонтируемого участка составила 1700 метров. По результатам произведенных замеров передвижной лаборатории, толщина слоя асфальта соответствует заявленному в контракте требованию. Однако заказчик при проектировании не предусмотрел укрепление обочин, что может в дальнейшем повлиять на состояние дороги и безопасность передвижения по ней.

Еще одной дорогой инспектирования стал участок протяженностью 300 метров в деревне Подберезово. Ее ремонтом также занималась «Дорожная служба». Замеры, произведенные на месте вырубки кернов, показали, что толщина асфальта на этих участках занижена. Подрядчику придется выполнить фрезеровку дороги и устранить нарушение.

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