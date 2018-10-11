2018-10-11T18:16:53+03:00
Общество

Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу

Им выдадут форму, предметы личной гигиены, сухпаек и банковскую карту
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службуОколо 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службуФото: Архив "КП"
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Уже со следующей недели на Орловщине пройдут плановые отправки призывников на службу в армии. Они продлятся до конца декабря. В этот раз в рамках осеннего призыва в военные ряды нашей страны поступит около 600 орловчан.

Кроме того, одновременно по госзаданию штаба Западного военного округа в Орловской области стартует социально-патриотическая акция «День призывника». Во всех муниципалитетах пройдут торжества по случаю проводов.

На призывных пунктах будущим военным выдадут форму в соответствии роду и виду войск, предметы личной гигиены, сухпаек, банковская карта, куда будет поступать зарплата и электронная карта с личными данными. Всех призывников также ждет вакцинация против опасных заболеваний.

Напомним, осенний призыв на Орловщине стартовал 1 октября. К работе приступили 28 призывных комиссий.

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