Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет

11 Окт. 16:45 2018-10-11T16:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях Детская деревня – SOS Лаврово отметила свой юбилей. Учреждению, которое занимается воспитанием и содержанием детей-сирот, исполнилось 20 лет. Торжество по случаю дня рождения Деревни прошло на сцене Орловского театра кукол.

Сегодня Детская деревня считается одним из самых лучших учреждений, которое прочно интегрировалось в систему взаимодействия с государством и гражданским обществом. Успешным также стал разработанный SOS Лаврово проект «Орлята учатся летать», который объединил сообщества, государственные, частные, некоммерческие организации для успешной интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В честь праздника детям из SOS Лаврово подарили сертификат на посещение музея «Спасское-Лутовиново» в дни празднования юбилея Ивана Тургенева, а также сертификат на приобретение спортивного оборудования. Сотрудников Деревни наградили почетными грамотами и благодарностями. На десерт всех приемных семей из Орла и Орловского района ждал благотворительный концерт, а все детки получили сладкие подарки.

Сегодня Детская деревня Лаврово является частью Российской благотворительной организации «Детские деревни – SOS». Таких деревень в России шесть.