2018-10-11T16:45:57+03:00
Общество

Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет

Торжество по случаю дня рождения учреждения прошло в орловском театре кукол
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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На днях Детская деревня – SOS Лаврово отметила свой юбилей. Учреждению, которое занимается воспитанием и содержанием детей-сирот, исполнилось 20 лет. Торжество по случаю дня рождения Деревни прошло на сцене Орловского театра кукол.

Сегодня Детская деревня считается одним из самых лучших учреждений, которое прочно интегрировалось в систему взаимодействия с государством и гражданским обществом. Успешным также стал разработанный SOS Лаврово проект «Орлята учатся летать», который объединил сообщества, государственные, частные, некоммерческие организации для успешной интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В честь праздника детям из SOS Лаврово подарили сертификат на посещение музея «Спасское-Лутовиново» в дни празднования юбилея Ивана Тургенева, а также сертификат на приобретение спортивного оборудования. Сотрудников Деревни наградили почетными грамотами и благодарностями. На десерт всех приемных семей из Орла и Орловского района ждал благотворительный концерт, а все детки получили сладкие подарки.

Сегодня Детская деревня Лаврово является частью Российской благотворительной организации «Детские деревни – SOS». Таких деревень в России шесть.

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