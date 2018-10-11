2018-10-11T15:39:43+03:00
Общество

Госавтоинспекция попросила орловцев сообщать водителях-нарушителях

В ведомстве отмечают, что общественный транспорт все чаще пренебрегает ПДД
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловская Госавтоинспекция обратилась к жителям города с просьбой сообщать о замеченных случаях нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. В ведомстве отметили, что в последнее количество таковых на дорогах города увеличилось.

- В связи с участившимися нарушениями Правил дорожного движения водителями общественного транспорта, Госавтоинспекция Орловской области просит незамедлительно сообщать обо всех сответствующих фактах, по телефону дежурной части УГИБДД 77-24-65, 72-90-00 либо направлять фото и видеоматериалы через официальный сайт регионального УМВД области разделе "Прием обращений", - обратилась к орловцам Госавтоинспекция.

Всего два дня назад в Орле произошло трагическое ДТП с участием сразу двух видов общественного транспорта: троллейбуса и маршрутки. Его жертвой стали три человека, еще двое покалечились.

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