В Орле выступит фольклорный ансамбль «Каравай»

11 Окт. 15:06 2018-10-11T15:06:40+03:00

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27 октября в Зале Орловской областной филармонии выступит фольклорный ансамбль «Каравай», Лауреат Всероссийских, международных конкурсов и фестивалей, под руководством Заслуженного работника культуры России, профессора ОГИК Светланы Чабан.

В концертной программе «Не одна во поле дороженька» прозвучит песенный фольклор Орловщины и других регионов России, а также классика русской народной песни и произведения современных авторов. Стоит отметить, что вся программа посвящена празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения Ивана Тургенева.

В числе солистов выступят Наталья Титова, Ольга Шукаева, Сергей Мелихов, Валентина Шилкина. За баяном будет играть заслуженный работник культуры России Геннадий Меркулов, за гармонь, балалайку и ударные инструменты отвечает Александр Захаров.

Концерт пройдет по адресу: улица Ленина, 23.