2018-10-11T14:42:45+03:00
Общество

В Болховском микрорайоне Орла заложат фундамент Детского сада

На торжественное мероприятие приглашают взрослых и маленьких жителей района
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-службе ОАО "Орёлжилэксплуатация"Фото: пресс-службе ОАО "Орёлжилэксплуатация"
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В Болховском микрорайоне Орла заложат фундамент Детского сада. На торжественное мероприятие, которое состоится 18 октября, приглашают взрослых и детей.

В настоящее время строительство дошкольного учреждения стоит очень остро: жителей в микрорайоне все прибавляется, среди них много молодых семей с маленькими детьми, которых родители водят в детские сады в разных районах города. Будущий детсад рассчитан на 230 мест, построить его планируется до начала 2020-го года. Генеральный подрядчик – «Орловское строительное управление – 2», дочерняя компания ПАО «Орелстрой».

Фото: пресс-службе ОАО "Орёлжилэксплуатация"

Фото: пресс-службе ОАО "Орёлжилэксплуатация"

- В присутствии жителей микрорайона Болховский, руководители области и компании-застройщика заложат капсулу времени с посланием потомкам в бетонный блок, который будет вмонтирован в фундамент будущего детского сада, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ОАО "Орёлжилэксплуатация".

Организаторы приглашают всех жителей микрорайона принять участие в закладке фундамента и капсулы 18 октября в 11:00.

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