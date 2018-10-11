2018-10-11T12:04:47+03:00
Общество

В Орле состоится прощание с Юрием Мартюшиным

Актер театра «Свободное пространство» скончался на 34-м году жизни
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальная группа театра "Свободное пространство" в "ВК"Фото: официальная группа театра "Свободное пространство" в "ВК"Фото: соцсети
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В Орле состоится прощание с Юрием Мартюшиным. Актер театра «Свободное пространство» скончался на 34-м году жизни.

Выпускник Орловского государственного института искусств и культуры, Юрий запомнился зрителю по ролям в таких ярких спектаклях как «Алые паруса», «Биндюжник и король», «Продавец дождя», «Капитанская дочка», «Ханума», детских постановках. Успел актер порадовать и брянского зрителя: до приезда в Орел он выходил на сцену Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого. В «Свободном пространстве» Юрий работал с 2012-го года.

- Прощание с актером состоится сегодня, 11 октября, с 14:00 до 15:00 в здании театра

«Свободное пространство», - сообщила "КП" пресс-секретарь Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» Полина Дудина.

По предварительным данным, причиной смерти молодого актера послужил тромб. Похоронят Юрия в Брянске.

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